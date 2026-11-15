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Boyabat'ta polis abartı egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı

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Boyabat'ta polis abartı egzozlu motosikletlere yönelik denetimlerini artırdı
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Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri ilçe merkezi ve ana arterlerde araçları durdurarak abartı egzoz, alkollü araç kullanımı ve kask kullanımını denetledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde polis ekipleri, abartı egzozlu motosikletler, alkollü araç kullanımı ve trafik kurallarına yönelik denetimlerini artırdı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, ilçe merkezi ve ana arterlerde gerçekleştirdikleri uygulamalarda araçları tek tek durdurarak sürücülerin evraklarını ve trafik kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlerde özellikle çevreye yüksek sesle rahatsızlık veren abartı egzozlu motosikletler üzerinde durulurken, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri ve kask kullanımı da kontrol edildi. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında cezai işlem uygulandı.

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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