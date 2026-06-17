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Parkta cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu

Parkta cesedi bulunan şahsın kimliği belli oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta dere içinde bulunan genç erkek cesedinin Yunus Emre Tünk'e ait olduğu tespit edildi. Ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olay cinayet ihtimali dahil araştırılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Botanik Park'ta dere içerisinde bulunan cesedin Yunus Emre Tünk'e ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde parkta gezen vatandaşlar dere içerisinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, yaklaşık 20 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Dereden çıkarılan cansız bedenin çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri uzun süre çalışma yaptı.

Genç yaşta hayatını kaybeden kişinin ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olay cinayet olup olmadığı ihtimali de dahil olmak üzere tüm yönleriyle araştırılıyor. Kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedeninin netleşmesi için cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Botanik Park'ta bulunan cesedin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda Yunus Emre Tünk'e ait olduğu tespit edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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