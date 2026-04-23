Bosna Savaşı'nda yaralanarak komaya giren asker, 32 yıl sonra hayatını kaybetti

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasında yaşanan savaşta ağır yaralanarak komaya giren Bosnalı asker Boris Rajkovic, 32 yıl süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Bosna Hersek'te 1992-95 yılları arasında yaşanan savaşta binlerce Bosnalı sivil ve asker hayatını kaybederken, binlerce kişi de kayıp olarak kayıtlara geçti. Savaş sırasında Bosna Hersek ordusunda görev yapan ve 1994'te 22 yaşındayken cephede ağır yaralanarak komaya giren Boris Rajkovic, 32 yıl komada kaldıktan sonra dün Saraybosna'daki evinde vefat etti.

Bosna Hersek'in komşu ülkeler ve ülke içindeki ayrılıkçı unsurların saldırıları ve Müslüman nüfusa yönelik katliamlar sırasında ülkenin savunmasında yer alan ve Saraybosna'nın savunmasında kahramanlık gösteren isimlerden biri olarak anılan Boris Rajkovic, vefatı sırasında 54 yaşındaydı. Rajkovic, bugün Saraybosna'daki Bare mezarlığında toprağa verildi.

"Ey Bosna evladı, yaptığın fedakarlık nedeniyle saygıyla hatırlayacağız"

Bosna Hersek Federasyonu Savaş Gazisi Paraplejikler Birliği tarafından yayınlanan açıklamada, "Ey Bosna evladı, seni vatanın Bosna Hersek için yaptığın fedakarlık nedeniyle saygıyla hatırlayacağız. Toprağın bol olsun. Ailene, yakınlarına, dostlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

"Gücünü, sevgini, mücadeleni nefesini hatırlayacağız"

Rajkoviç'in bakımını üstlenen annesi İvanka ve kız kardeşi Mirjana tarafından yayınlanan duygusal mesajda ise, "Senin bu 32 yıl boyunca bize verdiklerini tarif edemeyiz. Gücünü, sevgini, mücadeleni, her tebessümünü, her bakışını ve her nefesini hatırlayacağız. Bize her gün mutluluk ve neşe verdin. Bizim için bir melektin ve öyle kalacaksın. Seni daima ve sonsuza dek seveceğiz" ifadeleri kullanıldı. - SARAYBOSNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
