Düziçi'de Eski Eşiyle Tartışan Adam, Kadını Öldürüp İntihar Etti
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Semih Öner, tartıştığı eski eşi İlknur Kor'u tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay sabah saatlerinde meydana geldi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Semih Öner (37), tartıştığı eski eşi İlknur Kor'u (33) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Semih Öner, bir süre önce boşandığı İlknur Kor'un evine gitti. İkili arasında bilinmeyen çıkan tartışma büyüyünce Semih Öner, Kor'u tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden ayrılıp, Esentepe mevkisinde boş araziye giden Öner, aynı tabancayla başına ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla iki bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Öner ve Kor'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedenler otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
