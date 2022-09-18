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Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'de boşanma aşamasındaki eşi Hatice Tanış'ı tabancayla vurarak öldüren Mustafa Tanış, peşindeki polislere yakalanacağını anlayınca aynı silahla aracında intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Tanış, hastanede tedaviye alındı.

Kırşehir'de M.T. (30) boşanma aşamasında olduğu eşi ile konuşmak üzere Kervansaray Mahallesi'nde bulunan eşi Hatice T.'nin (20) evine gitti. İddiaya göre M.T., barışma talebini reddeden eşi Hatice T.'ye yanında getirdiği tabanca ile ateş etti.

Boşanmak üzere olduğu eşini öldürdü, yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

KENDİ KAFASINA SIKTI

Olayın ardından adrese gelen sağlık ekipleri Hatice T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan M.T. ise Ankara-Kayseri karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde polis tarafından sıkıştırılınca paniğe kapılarak eşini öldürdüğü silahla kendini başından vurdu. Ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kervansaray Kırşehir 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Başka Murat:

Ya kardeşim bir defa da siz bir ölün ya. Kadına acımadan sıkıyorsun ama ne hikmetse bu adamlar yaralı falan kurtuluyor. Onu acımıyorsun ama kendine acıyorsun.

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mesut:

Kim ne derse desin. Bu olayların artmasındaki en büyük etken sosyal medya ve özenti yaşamlar..

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