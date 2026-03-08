Haberler

Eski eşinden çocuğunu almaya giden adam, silahla vurularak ağır yaralandı

Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta, boşandığı eşinden çocuğunu almak isteyen Ali Y., eski eşinin yeni erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Ali Y. hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta boşandığı eşinden çocuğunu almaya giden Ali Y. (38) eski eşinin birlikte yaşadığı adam tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Y. (38), boşandığı eşi Şerife U.'nun evine giderek çocuğunu almak istedi. Bu sırada yaşanan tartışmada kadının birlikte yaşadığı İsa S. (38), Ali Y.'yi tabancayla vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ali Y..'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

İsa S., polise teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Vurulan Ali Y.'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
