Eşi evi terk edince tüfeğe sarıldı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi evi terk eden D.U., tüfekle çevreye rastgele ateş açarak kendine zarar vermek istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun süren çabaların ardından D.U.'yu ikna ederek tüfeği teslim almayı başardı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi evi terk eden şahıs, tüfekle kendine zarar vermek istedi. Havaya rastgele ateş eden şahsı polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde bulunan bir binanın önünde yaşanan olayda, iddiaya göre eşi evi terk eden D.U. eline tüfek alarak dışarı çıktı. D.U. elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, D.U.'yu ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tüfeği ekiplere vererek teslim olan şahıs, karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
