Eşi evi terk edince tüfeğe sarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi evi terk eden şahıs, tüfekle kendine zarar vermek istedi. Havaya rastgele ateş eden şahsı polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde bulunan bir binanın önünde yaşanan olayda, iddiaya göre eşi evi terk eden D.U. eline tüfek alarak dışarı çıktı. D.U. elindeki tüfekle çevreye rastgele ateş ederken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, D.U.'yu ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu tüfeği ekiplere vererek teslim olan şahıs, karakola götürüldü. - KAYSERİ