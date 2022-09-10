Boşanma aşamasındaki karısını öldüren koca tutuklandı
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Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren şüpheli tutuklandı.
Mersin'de boşanma aşamasındaki karısını öldüren şüpheli tutuklandı.
Merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi'nde, oğlunu almak için evine gelen boşanma aşamasındaki karısı Dilek Karaman'ı, çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman'ın cenazesinin ise otopsi işlemlerinin ardından Silifke ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa