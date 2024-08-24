Boşanma Aşamasındaki Kadın Eşini Silahla Yaraladı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı olan Ezgi Ceken, eşi Sezgin Ceken'i silahla yaraladı. Ağır yaralanan Sezgi Ceken, olay yerinde hayatını kaybederken, genç kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde Çatalca Dağyenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Ezgi Ceken, şiddet uyguladığı gerekçesiyle 33 yaşındaki Sezgin Ceken'den boşanmak için dava açtı. Davanın ardından Sezgin Ceken'e uzaklaştırma kararı verildi. Boşanma sürecinde Ezgi Ceken babasının evine döndü. Çarşamba günü Sezgin Ceken kayınpederinin evine gelerek tehditler savurdu. Boşanmak istemeyen adam, eşinden davayı geri çekmesini istedi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Ezgi Ceken silahla Sezgin Ceken'e ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vurulan Sezgin Ceken'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Ezgi Ceken gözaltına alındı. Bir çocuk annesi genç kadın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ezgi Ceken adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL