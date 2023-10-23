Boşanma Aşamasındaki Hemşire Eşi Tabancayla Vuruldu, Katil İntihar Etti

MERSİN'in Mut ilçesinde Şuayip Kaya (39), boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya'yı (42), görev yaptığı hastanenin otoparkında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

MERSİN'in Mut ilçesinde Şuayip Kaya (39), boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya'yı (42), görev yaptığı hastanenin otoparkında tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Mut Devlet Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Orman İşletmesi'nde görevli Şuayip Kaya, boşanma aşamasındaki hemşire eşi Ayfer Kaya ile görev yaptığı hastanenin otoparkında buluştu. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şuayip Kaya, beylik tabancasını çekerek eşine ateş etti. Ayfer Kaya kanlar içerisinde yere yığılırken, Şuayip Kaya, bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini saptadı. Kaya çiftinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Şuayip ve Ayfer Kaya çiftinin, biri kanser tedavisi gören 10 ve 4 yaşlarında 2 çocuğunun bulunduğu belirtildi.