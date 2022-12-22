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Boşanma aşamasındaki karısının evinin önünde canına kıydı

3. Sayfa Haberleri

Çorum'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kişi, karısının kaldığı evin önünde silahıyla hayatına son verdi.

Çorum Kale Mahallesi Aksaray 18. Sokakta edinilen bilgiye göre E.S adlı şahıs boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gelerek yanında bulundurduğu silah ile hayatına son verdi.

İNTİHAR ETTİ

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde canına kıydı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çorum 3. Sayfa Yerel Haberler

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