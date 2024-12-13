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Boşanma Aşamasındaki Eşini Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Boşanma Aşamasındaki Eşini Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
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Osmaniye'de boşanma aşamasındaki eşi Hayriye Kaya'yı boğarak öldüren Şahin Kaya, polise teslim olduktan sonra tutuklandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de, boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Şahin Kaya'nın (31) evine 5 çocuğunu görmek için giden Hayriye Kaya (24), eşi Şahin Kaya'nın barışma teklifine olumsuz cevap verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin Kaya, eşini boğarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giden Şahin Kaya, eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Emniyete götürülen şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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