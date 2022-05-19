Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak katletti - Haberler

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak katletti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da cani koca 21 yaşındaki bir çocuk annesi Şule T.'yi bıçaklayarak katletti.

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Koperatifler Mahallesi Akkoyunlu 3. Sokakta bulunan Elaltunkara Apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 yaşındaki bir çocuk annesi Şule T. eşi Erkan T. ile bir süre boşanma aşamasında olduğu için anne evine geldi. İddiaya göre kayınvalidesi evde yok iken cani koca Erkan T. kapıyı çalarak konuşmak için içeri girdi. Kısa sürede tartışmaya dönen konuşma canı koca Erkan T.'nin mutfakta aldığı bıçakla eşi Şule T.'yi yaraladığı ve can avliyle evden kaçan Şule T. bağrışmaları duyan komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen bir çocuk annesi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili güvenlik güçleri geniş çapta inceleme başlatırken iddiaya göre kaçan cani koca Erkan T.'nin yakalanması için operasyon başlatıldı. Katledilen bir çocuk annesi Şule T. otopsisi yapılmak üzere

Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.