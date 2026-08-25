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Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli teslim oldu

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan şüpheli teslim oldu
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Kayseri'de bir adam, boşanma aşamasındaki eşini evinin önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırgan, olayın ardından kaymakamlıktaki polis noktasına giderek teslim oldu. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'de bir adam, boşanma aşamasındaki eşini, kaldığı evinin önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, olayın ardından kaymakamlıktaki polis noktasına giderek teslim oldu.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Çuhadar Sokak'ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, dün akşam saatlerinde Konya'dan Kayseri'ye gelen S.B., boşanma aşamasındaki eşi Ş.B.'nin kaldığı evin önünde beklemeye başladı. Geceyi binanın önüne park ettiği aracında geçiren S.B., eşinin dışarı çıktığını gördü. Alışveriş yaptıktan sonra apartmanın önüne gelen Ş.B.'nin önünü kesen S.B., tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B., yanında bulunan bıçak ile boşanma aşamasındaki eşine saldırdı. Olayın ardından kullandığı bıçağı yan taraftaki apartmanın bahçesine atan S.B., yakınlarda bulunan Kocasinan Kaymakamlığı'na giderek buradaki polise teslim oldu. Ağır yaralanan Ş.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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