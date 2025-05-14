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Boşanma Aşamasındaki Eş Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Hatay'da boşanma aşamasındaki A.S., kayınbiraderinin iş yerinde bıçaklı saldırıda bulunarak bir kişiyi öldürdü, üç kişiyi yaraladı. Olayın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Boşanma aşamasındaki eş bir kayınbiraderini öldürdü, birini de ağır yaraladı

HATAY - Hatay'da boşanma aşamasındaki eş, kayınbiraderinin iş yerine gelerek dehşeti yaşattı. Yaşanan bıçaklı kavgada; 1 kayınbirader öldü, 1 kayınbirader ağır yaralandı.

Olay, 12 Mayıs günü gece saatlerinde Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Eşinden boşanma aşamasında olan A.S. isimli 23 yaşındaki şahıs, kayınbiraderi olan 23 yaşındaki Ahmet Yıldırım'ın Narlıca Mahallesi'nde bulunan iş yerine yanına 22 yaşındaki yeğeni B.Ç. ile birlikte geldi. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanılmaya başlandı. Yaşanan bıçaklı kavgada; Ahmet Yıldırım göğüs altından aldığı bıçak darbesiyle, kardeşi M.E.Y. vücudunun çeşitli bölgelerine aldığı bıçak darbeleriyle ve enişte A.S. göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır olarak yaralanırken yeğen B.Ç.'de bıçakla kasık kısmından aldığı darbeyle yaralandı. Şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındılar. Şahıslardan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Yıldırım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 3 şahsın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan enişte A.S.'nin kasten yaralama, dolandırıcılık gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu da öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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