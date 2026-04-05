Trabzon'da Eski Eş Tartışması Kanlı Bitti

Trabzon'da boşandığı eski eşiyle parkta buluşan şahıs, çıkan tartışmada kadını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Fatih Parkı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce boşanan A.G. (48) ile eski eşi H.G. (42), konuşmak üzere parkta bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.G., yanında bulunan bıçakla eski eşi H.G.'yi kalçasından yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli A.G., suç aletiyle birlikte Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın 'tuzak' kurduğu şüphesi

Pilotun son mesajı şüphe yarattı! ABD'de İran "tuzak" kurdu korkusu
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu

Günlerdir kayıptı! Göle gelenler korkunç manzarayla karşılaştı
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı

17 yaşındaki çocuk iki polise birden dehşeti yaşattı
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi

4 ülkeyi aynı anda vurdular! Savaş bir anda şiddetlendi
Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek 'Gerekeni yapacağız' dedi

"Neden bu olay çözülmüyor?" İşte Bakan Gürlek'in yanıtı
Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...

Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...