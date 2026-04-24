Reyhanlı'da 17 yaşındaki öğrenci boş araziye ateş açtı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tabancayla defalarca ateş ederek çevreye korku dolu anlar yaşatan 17 yaşındaki çocuğun öğrenci olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalanan ve yaşları 13, 14 ve 17 olan 3 çocuk hakkında yasal işlem başlatıldı.

Olay, 19 Nisan tarihinde Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan Sultan Alparslan Anadolu Lisesi'nin arkasındaki boş arazide yaşandı. Çocuk yaştaki 3 şahıs, motosikletle lisenin arkasındaki boş araziye geldi. Çocuk şahıslardan biri, belindeki silahı çıkartarak arka arkaya defalarca ateş etti. Sesi duyan vatandaşlarsa evlerinden çıkarak çocuklara tepki gösterdiler. Korkutan görüntü ve gösterilen tepki sonrası 3 çocuk motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; motosikleti kullanan 14 yaşındaki F.B.'yi, arazide ateş eden 17 yaşındaki B.S.'yi ve motosiklette bulunan 13 yaşındaki A.A.'yı kısa sürede yakaladı. Çocuklardan ateş eden B.S.'nin ve F.B.'nin öğrenci olduğu öğrenildi. Olayda kullanılan silah ele geçirilirken şahıslar hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma" suçundan işlem başlatıldı. - HATAY

