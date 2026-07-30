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Boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Boş arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde boş arazide çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Uzun Mehmet Mahallesi Kestaneci köyü mevkisinde, piknik alanının hemen karşısında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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