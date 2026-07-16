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Bornova'daki yangın kontrol altında

Bornova'daki yangın kontrol altında
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İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürdürülüyor.

Yangın, saat 12.50 sıralarında Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına saat 13.00 itibarıyla ilk müdahale gerçekleştirildi. Alevleri en kısa sürede kontrol altına almak için başlatılan çalışmalara, 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 16 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer ile de karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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