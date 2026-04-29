Bornova'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde freni patlayan tırın karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tır, freninin patlamasıyla kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Tır, aralarında polis aracının da bulunduğu araçlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
