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Borç-alacak tartışması sonucu adam öldürüldü

Borç-alacak nedeniyle tartışan iki kişiden biri olan Mehmet Kalkan, Şeref K. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından Şeref K. gözaltına alındı.