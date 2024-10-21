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Bolvadin'de Trafik Denetimleri Gündüz ve Gece Devam Ediyor

Bolvadin'de Trafik Denetimleri Gündüz ve Gece Devam Ediyor
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma, gündüz gerçekleştirilen trafik denetimlerine gece de devam ediyor. Denetimlerde sürücülerin evrakları, emniyet kemeri kullanımları, alkol testleri ve cep telefonu kullanımları kontrol edildi. Kurallara uymayanlara toplam 10 bin 400 TL para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma tarafından gündüz gerçekleştirilen trafik denetimleri gece de devam ediyor.

Bolvadin'de denetimler ilçenin giriş ve çıkış noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında yapıldı. Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücülerin evrak kontrolleri ile birlikte emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları, alkol testleri ve cep telefonuyla görüşme yapıp yapmadıkları gibi hususlara bakıldı. Durdurulan araçlarda ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığı hatırlatılarak hayırlı yolculuklar dilekleri iletildi.

Denetimler sonucunda kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere toplamda 10 bin 400 TL para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Jandarma Bolvadin Güvenlik 3-sayfa trafik Hukuk Yaşam Ceza

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