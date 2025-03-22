Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü

3 servisle yola çıktılar! İşte İmamoğlu'nun götürüldüğü cezaevi
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Bolvadin'de Trafik Denetimi: Rahatsızlık Veren Motosikletler Men Edildi

Bolvadin'de Trafik Denetimi: Rahatsızlık Veren Motosikletler Men Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, çevreye rahatsızlık veren motosikletler polis tarafından trafikten men edildi. Denetimlerde sürücülere 112 bin 328 TL ceza kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık veren motosikletler polis tarafından trafikten men edilirken ayrıca sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolvadin'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler ilçedeki park ve bahçelerde çevreye rahatsızlık veren abart egzoz takılı, plakasız, ehliyetsiz, şase numarası olmayan motosikletler trafikten men edildi. Toplanan motosikletlerin sürücülerine ise toplamda 112 bin 328 TL para cezası yazıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title