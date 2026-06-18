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Bolvadin'de trafik kazası: 1 yaralı

Bolvadin'de trafik kazası: 1 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, otomobil ile tırın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezi çıkışındaki dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. idaresindeki 03 AAD 992 plakalı otomobil kavşakta yola çıkmak istediği esnada E.B. yönetimindeki 42 BAK 343 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar oluşurken, otomobilde yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahıs yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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