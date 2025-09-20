Haberler

Bolvadin'de Motosiklet Denetimi: 20 Araç Trafikten Men Edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan motosiklet denetiminde kurallara uymayan 20 sürücünün aracı trafikten men edildi ve toplamda 530 bin 918 TL ceza kesildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 20 motosiklet trafikten men edildi.

Denetim Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapıldı. İlçe genelinde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet uygulamasında 39 adet motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi. Denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 20 sürücünün motosiklet ve motorlu bisikleti trafikten men edilerek toplamda 530 bin 918 TL idari para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
