İki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.F.E. idaresindeki 16 CAA 880 plakalı otomobil ile O.K. yönetimindeki 06 CZY 119 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler M.F.E. ve O.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan G.S. ve A.A.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazan'ın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı