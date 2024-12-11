Bolvadin'de İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada şans eseri 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Çobanlar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö., idaresindeki 26 UH 841 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü T.Ü., yönetimindeki 03 HH 388 plakalı otomobille çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada A.Ö., isimli şahıs yaralandı. Yaralanan şahıs kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR