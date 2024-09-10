Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Himmetoğlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın için Nallıhan, Göynük ve Mudurnu ilçelerinden bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Yangının giderek büyüdüğü bildirildi. Ekiplerin Karaardıç Şebirler bölgesinde alevlerle mücadelesi sürüyor. - BOLU