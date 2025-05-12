Bolu-Mudurnu Yolunda Kaza: Takla Atan Araçta 3 Kişi Ölümden Döndü

Bolu- Mudurnu kara yolunda kamyona çarpmamak için manevra yapan otomobil, şarampole savruldu. Otomobilde bulunan ve hastaneden döndüğü öğrenilen 3 kişi ölümden döndü.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Can idaresindeki 06 JZ 899 plakalı otomobil, kavşakta seyir halinde olan Uğur Korkmaz yönetimindeki 34 HD 691 plakalı kamyona çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç şarampole savrularak yol tabelasına çarpıp durabildi. Araçta bulunan sürücü Mustafa Can ile birlikte hastaneden döndükleri öğrenilen 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya karışan araçta maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan 73 yaşındaki Zehra Gürcan, kazanın aniden olduğunu ve korktuklarını ifade etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU