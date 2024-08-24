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Bolu-Mudurnu karayolunda minibüs ile traktör çarpıştı: 15 yaralı

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Bolu-Mudurnu karayolunda meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile traktör çarpıştı ve 1'i ağır olmak üzere toplamda 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi.

Bolu- Mudurnu karayolunda yolcu minibüsü ile traktörün çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu kara yolunda Topardıç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 14 LB 777 plakalı yolcu minibüsü ile M.G yönetimindeki 14 ED 238 plakalı traktörün çarpıştı. Meydana gelen kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Köroğlu Devlet Hastanesi ve Abant İzzet Baysal Üniversite Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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