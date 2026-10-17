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Bolu Mudurnu'da otomobil ağaca çarptı, sürücü hafif, yolcu ağır yaralandı

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Bolu Mudurnu'da otomobil ağaca çarptı, sürücü hafif, yolcu ağır yaralandı
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü hafif, araçta yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Taşkesti - Mudurnu kara yolu Yeniceşeyhler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail K. idaresindeki 06 DIN 092 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi neticesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü İsmail K. hafif yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Bilal K. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilal K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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