Bolu Mudurnu'da 10 bin civciv kapasiteli kümeste çıkan yangın söndürüldü

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, 10 bin civciv kapasiteli kümeste yangın çıktı. Civcivlerin gelmesi için hazırlık yapılan kümeste samanların henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Cuma köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, civcivlerin kümese getirilmesi öncesinde hazırlık yapıldığı sırada samanlar henüz belirlenemeyen nedenle tutuştu. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı