TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara istikametinde 3 tırın yolu kapatması sonucu ulaşım durdu
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, yoğun kar yağışı ve 3 tırın yolu kapatması nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Karayolları ekipleri, trafik akışını kısmen sağlamak için müdahale etti, ancak uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde, Ankara istikametinde 3 tırın yolu kapatması sonucu ulaşım bir süre durdu. Karayolları ekiplerinin ters yönden ulaşarak yaptığı müdahale ile trafik akışı kısmen sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM Otoyolu'nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde yoğun kar yağışı devam ediyor. Kış lastiği veya zincir takmadan yola çıkan araçlar ulaşımın aksamasına neden oldu. TEM otoyolunun Ankara istikametinde Çaydurt bölgesinde 3 şeridi, 3 tırın tedbirsizliği sonucu kapandı. Tırların yolu kapatmasıyla birlikte Ankara istikametinde ulaşım tamamen kesildi ve bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ekipler ters şeritten müdahale etti

Konuyla ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde, Çaydurt Otoyol Dinlenme Tesisi'nin yaklaşık 1 kilometre gerisinde saat 23.15'te, 3 şeridin tamamında, 3 adet tırın tedbirsizliği sonucu yolu kapatması nedeniyle ulaşım geçici olarak kesintiye uğramıştır. Karayolları ekiplerince ters yönden müdahale edilerek otoyolda trafik akışı kısmen sağlanmış olup, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Bolu geçişinde zor anlar

Otoyolun Bolu geçişinde yoğunluk ve kış şartları nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Güzergah üzerinde yolda kalan tırlar ve otomobiller nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan D-100 karayolunda da ulaşımda güçlükler yaşandı. Yolda kalan bir tır, Karayolları ekiplerine ait greyderin halatla çekmesi sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ekiplerin, TEM Otoyolu'nda ulaşımı normale döndürmek ve yolda kalan araçları kurtarmak için başlattığı çalışmalar aralıksız sürüyor. - BOLU

