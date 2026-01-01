TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi 7 saat sonra ulaşıma açıldı

Yoğun kar yağışından kayan tırlar sebebiyle ulaşımın durduğu TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi Ankara ve İstanbul istikameti, yaklaşık 7 saatin ardından trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu'nun kilit noktalarından biri olan Bolu geçişinde öğle saatlerinde trafik durdu. Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar rampalarda ilerlemekte güçlük çekti. Kontrolden çıkarak makaslayan tırlar sebebiyle otoyolun hem Ankara hem de İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kayan araçların yolu kapatmasıyla birlikte trafik akışı tamamen kesildi. Otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Yaklaşık 7 saat sonra yol ulaşıma açıldı

Saatlerdir yapılan çalışmalar sonucunda yolda kalan araçlar kaldırıldı. Trafik her iki şeritten de sağlanmaya başlandı. Yolun ulaşıma açılmasıyla birlikte biriken araç trafiği havadan görüntülendi. - BOLU