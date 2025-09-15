Haberler

Bolu Dağı Tüneli'nde Mobilya Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı

Bolu Dağı Tüneli'nde Mobilya Yüklü Kamyonda Yangın Çıktı
Bolu Dağı Tüneli'nde motor kısmı alev alan mobilya yüklü kamyonun sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde mobilya yüklü kamyonun motor kısmı alev aldı. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler olası faciayı önledi.

Yangın, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerleyen Gürcistan uyruklu Ioseb K. idaresindeki OL-895-LL plakalı mobilya yüklü kamyon, tünele gelmeden motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu Dağı Tüneli itfaiyesi sevk edildi. ilk müdahale tünel itfaiyesi ekiplerince yapılan yangın büyümeden söndürüldü. Araçta hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

