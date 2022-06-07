Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 kişi yaralı - Haberler

İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan kamyona aynı istikamette seyir halinde olan Arif G. idaresindeki tır çarparak devrildi. Ardından devrilen araca çarpmamak için frenleyen Şemsettin T. idaresindeki erik yüklü kamyon, Mahmut K. idaresindeki araç ve Jale İ. idaresindeki arazi aracı zincirleme kazaya karıştı.

ANKARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralılar Jale İ., Gürkan İ., Mahmut K., Ali K., Zehra Ö., Celal Ö., Ayşen Ö., Mehmet Ö., Arif G., Hüseyin A., Emel E. ve Ali O.A.'yı Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

ARAÇLAR KALDIRILINCA TRAFİK AÇILDI

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten açılırken, devrilen tırın kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlanılacak. Öte yandan kazaya karışan Şemsettin T. kazanın bir anda olduğunu, arabayı hemen şeride çekerek yaralıların yardımına koştuğunu aktardı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa