Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 kişi yaralı - Haberler

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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 kişi yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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TEM otoyolu Bolu Dağı mevkiinde kamyon, tır, minibüs ve arazi aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ekipler kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı.

İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan kamyona aynı istikamette seyir halinde olan Arif G. idaresindeki tır çarparak devrildi. Ardından devrilen araca çarpmamak için frenleyen Şemsettin T. idaresindeki erik yüklü kamyon, Mahmut K. idaresindeki araç ve Jale İ. idaresindeki arazi aracı zincirleme kazaya karıştı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı

ANKARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza sebebi ile TEM otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapanırken, bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri yaralılar Jale İ., Gürkan İ., Mahmut K., Ali K., Zehra Ö., Celal Ö., Ayşen Ö., Mehmet Ö., Arif G., Hüseyin A., Emel E. ve Ali O.A.'yı Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Bolu Dağı'nda zincirleme kaza: 12 yaralı

ARAÇLAR KALDIRILINCA TRAFİK AÇILDI

Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten açılırken, devrilen tırın kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde başlanılacak. Öte yandan kazaya karışan Şemsettin T. kazanın bir anda olduğunu, arabayı hemen şeride çekerek yaralıların yardımına koştuğunu aktardı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toros Dağları TEM Otoyolu Bolu 3. Sayfa Haberler

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