Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışında rampayı çıkamayan 2 tır yolu kapattı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul istikametinde rampayı çıkamayan 2 tır yolu ulaşıma kapattı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Bolu Dağı'nda akşam saatlerinde başlayan ve etkisini giderek artıran kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun yağış sebebiyle zemin karla kaplanırken, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde ilerleyen 2 tır, kayganlaşan yolda rampayı çıkamayarak yolda kaldı. tırların yolu kapatması nedeniyle güzergahta ulaşım tamamen durdu. İhbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı kar küreme, tuzlama ve tırları kurtarma çalışmaları yaklaşık 45 dakika sürdü. Çalışmaların tamamlanması ve araçların yoldan çekilmesiyle birlikte trafik normale döndü.

Bolu'dan ağır tonajlı araçlara geçiş izni yok

Öte yandan, kar yağışının şiddetini artırması üzerine Bolu Valiliği tedbirler aldı. Hem TEM Otoyolu hem de D-100 kara yolunun Bolu geçişinden İstanbul ve Ankara istikametine ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tır ve kamyonlar, yol güzergahındaki dinlenme tesisleri ve park alanlarına yönlendiriliyor. Karayolları ekiplerinin güzergahtaki kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgede yoğun kar yağışı devam ediyor. - BOLU