Bolu Dağı'nda sis ve yağış etkili oluyor

D-100 kara yolu ve Anadolu otoyolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sağanak ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bölgede aralıklarla etkisini sürdüren sağanak ve yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Düşük görüş mesafesi ve kayganlaşan zemin nedeniyle güzergahta ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, yolda yavaş seyrediyor. Güzergahta denetimlerini artıran trafik ekipleri, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, güzergahı kullanacak sürücüleri takip mesafesini korumaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarıyor. - DÜZCE

