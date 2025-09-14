Haberler

Bolu'da Yunus Ekiplerinin Motosikleti Sulama Suyundan Devrildi

Bolu'da D-100 karayolunda sulama fıskiyelerinin yola sıçrattığı su nedeniyle Yunus ekiplerine ait iki motosiklet devrildi. Kazada 4 polis yaralandı, yol bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, D-100 karayolunun İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, refüjdeki çimleri sulayan fıskiyelerin yola sıçrattığı sular yolun kayganlaşmasına neden oldu. Bu sırada görevli Yunus ekiplerinin bulunduğu iki motosiklet devrildi. İki motordaki toplam 4 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik kontrollü şekilde yan yollardan sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
