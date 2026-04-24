Bolu'da yol verme kavgası: O anlar kamerada

Bolu'da trafikte "yol verme" kavgasında kadınların tarafları güçlükle ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Muzaffer Işın Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir minibüs ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı kadınlar ve çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Olayın ardından minibüs sürücüsü hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kavgaya ilişkin inceleme başlattı. - BOLU

