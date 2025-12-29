Haberler

Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı, onlarca araç rampalarda yolda kaldı

Bolu'da kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı, onlarca araç rampalarda yolda kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent merkezinde ulaşımda büyük aksamalara neden oldu. Kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, dik rampalarda birçok araç yolda kaldı ve halk otobüsü geri dönmek zorunda kaldı.

Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı, kent merkezinde hayatı felç etti. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı şehirde, ana arterlerdeki dik rampalarda onlarca araç yolda kaldı. Üniversite seferini yapan bir halk otobüsü yokuşu çıkamayarak geri döndü.

Kentte 2 gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Şehir merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle kentin ana arterleri üzerinde bulunan dik rampalar, kar ve buzlanma nedeniyle araçlar için geçit vermedi.

Sürücülerin karla imtihanı kamerada

Kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin de trafiğe çıkmasıyla birlikte şehir içindeki rampalarda trafik aksadı. Farklı noktalarda onlarca araç yokuş yukarı çıkmaya çalışırken patinaj yaparak yolda kaldı. Rampayı çıkamayan birçok sürücü geri dönmek zorunda kaldı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) kampüsüne öğrenci taşıyan özel halk otobüsü de karla kaplı rampayı aşamadı. Yokuşun ortasında kalan otobüs, geri döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

Kritik zirveden barış umudu çıktı! Trump topu Putin'e attı
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'a cevap

Beklenen oldu! Oğuz Aydın'dan Trabzonspor'un teklifine cevap
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma