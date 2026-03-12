Haberler

Bolu'da köpeğin üzerinden otomobil geçti

Güncelleme:
Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde bir otomobil, yerde yatan bir köpeğin üzerinden geçti. Köpek, otomobilin altında sürüklendikten sonra koşarak uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BOLU'da, yerde yatan bir köpeğin üzerinden otomobil geçerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bolu Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, yolun kenarına yaklaşarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeği ezdi. Bir süre otomobilin altında sürüklenen köpek, daha sonra koşarak uzaklaştı. Otomobil de bölgeden uzaklaştı. Olay anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

