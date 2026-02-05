Haberler

Bolu'da iki katlı ev alevlere teslim oldu

Bolu'da iki katlı ev alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki iki katlı bir evde çıkan yangın, köylülerin de yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beyderesi köyü Alanbaşı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ziyafettin Cezaoğlu'na ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine çevre köylerden gelen vatandaşlar da destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama

Sadece 31 günde 2 milyar dolarlık harcama yaptılar
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı