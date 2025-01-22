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76 kişinin can verdiği oteldeki yangın merdivenleri görüntülendi

76 kişinin can verdiği oteldeki yangın merdivenleri görüntülendi
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76 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciasının meydana geldiği Bolu Kartalkaya'daki otelin yangın merdivenleri görüntülendi.

Bolu Kartalkaya'da 238 kişinin konakladığı otelde meydana gelen yangın faciası sonucu 76 kişi hayatını kaybetti.

OTELDE YANGIN MERDİVENİNİN OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Tüm Türkiye'yi yasa boğan yangının çıktığı otelde yangın merdiveninin bulunmadığı öne sürülmüş, ihmal iddiası büyük bir tepki uyanmıştı.

BAKAN ERSOY İDDİALARI YALANLADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı ilk açıklamada iddiaları yalanlamış ve otelde iki yangın merdiveni bulunduğunu söylemişti.

10'AR METRE ARALIKLA İKİ MERDİVEN

Yangın sonrasında içeriden çekilen görüntülerde otelde iki yangın merdiveninin bulunduğu görüldü. Yangın merdivenlerinin 10'ar metre aralıklarla inşa edildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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