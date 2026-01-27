Bolu'da 14 adrese uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bolu'da polis ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bolu'da huzur ve güvenliğin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 1,61 gram kokain, 7,57 gram esrar, 11,65 gram bonzai ve 27,42 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekiplerin 14 ayrı adrese gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU