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Bolu'da Üniversite yolu üzerinde otomobil ile pikap çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Bolu'da Üniversite yolu üzerinde otomobil ile pikap çarpıştı, 4 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bolu'da Üniversite yolu üzerinde otomobil ile pikap çarpıştı, 4 kişi yaralandı
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Bolu'da Karaköy Mahallesi Üniversite yolu üzerinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karaköy Mahallesi Üniversite yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametine seyir halinde olan C.M.Ç. idaresindeki 06 CUE 678 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen C.D. yönetimindeki 34 BEF 638 plakalı pikap çarpıştı. Kazada sürücüler ve araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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