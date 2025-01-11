Bolu'da Traktör ile Otomobilin Çarpıştığı Feci Kaza Kamerada

Traktörle otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada

BOLU - Bolu- Mudurnu kara yolunda traktör ile çarpışarak savrulan otomobil, park halindeki tıra çarparak durabildi. 2 kişinin yaralandığı kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bolu- Mudurnu kara yolunda Abant Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu'ya seyir halindeki İ.T. idaresindeki 41 BS 674 plakalı traktör, benzinliğe dönmek isterken aynı istikamette seyreden S.E. idaresindeki 06 BFP 726 otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil, benzinlikte park halinde duran 14 ACH 744 tıra çarparak durabildi. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Traktör sürücüsü ve otomobilde bulunan diğer 3 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazada otomobil ve traktör hurdaya dönerken, tırda maddi hasar oluştu.

Kaza anı anbean kamerada

Meydana gelen kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, traktörün dönüş yapmak istediği bu esnada arkasından gelen otomobilin, duramayarak çarptığı görüldü.