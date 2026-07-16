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Ormana fasulye çomağı toplamaya gitmişti: Traktör kazasında öldüğü ortaya çıktı

Ormana fasulye çomağı toplamaya gitmişti: Traktör kazasında öldüğü ortaya çıktı
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Muzaffer Nes (73), ormanda fasulye çomağı toplarken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bolu'da ormanlık alana gittikten sonra haber alınamayan yaşlı adamın, devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, Fasıl köyü ile Kozlu köyü arasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde fasulye çomağı toplamak amacıyla 14 AY 748 plakalı traktörüyle ormana giden Muzaffer Nes'ten (73) uzun süre haber alamayan yakınları, endişelenerek bölgeye gitti. Ormanlık alanda arama yapan yakınları, akşam saatlerinde Muzaffer Nes'i devrilen traktörünün altında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Nes'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nes'in cansız bedeni, olay yerindeki savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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