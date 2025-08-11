Bolu'da Trafik Denetimlerinde 6.9 Milyon Lira Ceza Kesildi

Bolu'da yapılan trafik denetimlerinde, 4-10 Ağustos tarihleri arasında 30 bin 120 araç ve sürücü kontrol edildi. Kurallara uymayan 2 bin 233 araç ve sürücüsüne toplam 6 milyon 897 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Bolu'da il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığı ekipleri 4 Ağustos-10 Ağustos tarihleri arasında sorumluluk bölgelerinde bin 406 noktada trafik denetimi yaptı. Radar ve EDS sistemlerinden bin 261 araç ve sürücünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Gece ve gündüz denetimlerini sürdüren ekipler, 202 aracın periyodik muayenesinin yapılmadığı, 158 sürücünün emniyet kemeri veya kask kullanmadığı, 70 sürücünün ise belgesiz araç kullandığı belirlendi. 13 aracın zorunlu mali sigortasının bulunmadığı tespit edilirken, toplam 194 araç trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde toplamda 30 bin 120 araç ve sürücünün kontrol edildiği kaydedildi. Çeşitli kural ihlallerinden dolayı 2 bin 233 araç ve sürücüsüne ekipler tarafından toplam 6 milyon 897 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
