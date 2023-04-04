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Bolu'da tekne alabora oldu: Kayıp bir kişi aranıyor

Bolu'da tekne alabora oldu: Kayıp bir kişi aranıyor

3. Sayfa Haberleri

Ankara'dan balık tutmak için Bolu Seben Gölü'ne giren 2 arkadaştan biri, teknenin alabora olması neticesinde suda kayboldu.

Ankara'dan balık tutmak için Bolu Seben Gölü'ne giren 2 arkadaştan biri, teknenin alabora olması neticesinde suda kayboldu. Ekiplerin kaybolan kişiyi bulmak için çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan balık tutmak için Bolu'nun Seben Taşlıyayla Göleti'ne giden Uğur Çınar (33) ve Ferdi Uludağ (44) isimli iki arkadaş, teknenin alabora olması neticesinde suya düştü. Uğur Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkmayı başarırken, Uludağ ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve JAK ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen ekipler ilk etapta gölet kıyısında inceleme yaptıktan sonra botla arama çalışmalarına başladı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uğur Çınar Ankara Seben Bolu 3. Sayfa Haberler

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